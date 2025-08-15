Maçın Tarihi ve Saati

Tarih: 15 Ağustos Cuma

Saat: 21.30

Stat: Rams Park

Hakem: Ozan Ergün

Galatasaray – Karagümrük Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Fatih, Balkovec, Doh, Berkay Özcan, Camacho, Johnson, Serginho, Tiago (Gray)

Okan Buruk’un Planı

Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantep deplasmanında galip gelen kadroyu bozmayacak. Icardi henüz hazır olmadığı, Morata ise ayrıldığı için gözler Osimhen’e çevrildi. Nijeryalı yıldızın ikinci yarıda süre alması bekleniyor. İlk 11’de ise Gaziantep maçının kahramanı Barış Alper Yılmaz ileri uçta görev yapacak.

Maç Öncesi Atmosfer

Galatasaray – Karagümrük karşılaşmasının tüm biletleri tükendi. Tribünlerin tamamen dolması beklenirken, maça gidemeyecek olan taraftarlardan biletlerini devretmeleri istendi.

İki Takım Arasındaki Rekabet

Daha önce ligde 20 kez karşılaştılar.

Galatasaray: 13 galibiyet

Karagümrük: 2 galibiyet

5 maç berabere bitti.

Galatasaray’ın 39 golüne, Karagümrük 18 golle cevap verdi.

Cim Bom, Karagümrük’le evinde oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi (7 galibiyet, 3 beraberlik).

Galatasaray, taraftarıyla ilk kez buluştuğu bu maçta 2’de 2 yaparak şampiyonluk yarışındaki rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Karagümrük ise bu sezonki ilk maçında güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak.