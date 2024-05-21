İstanbul Valiliği; olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yaptı.

Statta iddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darbedilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunan beş kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edildi.

Sabah gazetesi; Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayetinin ardından ifade verecek o dört kişinin kimler olduklarına yönelik yeni iddialar yayınladı.

5 isim belli oldu

İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak beş kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve Ali Çelikkıran'ı saçından çeken Fenerbahçe eski yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı kulislerde konuşulan Hulusi Belgü de bulunuyor.

Diğer iki ismin ise Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Bright Osayi-Samuel olduğu öğrenildi.