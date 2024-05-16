Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı.

Galatasaray 37. hafta maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar bu karşılaşmadan 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu dev derbiyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler bilet alma telaşına girdi.

19 Mayıs Pazar günü RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak derbi maçının biletlerini almak isteyenler biletlerin ne zaman çıkacağını araştırıyor.

Peki derbi maçın biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...

Biletler ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan derbi maçının biletleri GS Bonus Kart sahiplerine öncelikli olarak satışa çıktı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletlerinin genel satışa Perşembe ya da Cuma günü çıkması bekleniyor.

İşte dev derbinin bilet fiyatları..