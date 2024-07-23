İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile mücadele edecek.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Avusturya kampı sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Sabah antrenmanının ilk 30 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda baskı ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

A Milli Takım ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün, takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.