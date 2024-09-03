Galatasaray'ın milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.

Benfica'dan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, 2029 yılına kadar Portekiz ekibinde forma giyecek.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Galatasaray, Kerem'in maliyetini KAP'a duyurdu.

Buna göre Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray'a 12 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray, milli futbolcunun bir sonraki satışının kârından yüzde 10 pay da alacak.

BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.



Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Bu açıklamanın ardından ise Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'na veda etti.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Galatasaray forması altında geçirdiğin süre boyunca birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak.



Kulübümüze verdiğin tüm emek ve özveri için teşekkür ediyor, kariyerindeki yeni yolcuğunda başarılar diliyoruz.



Yolun açık olsun AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor kampta!

2020'DE TRANSFER OLDU

Galatasaray'ın 2020 yılında 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 179 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 46 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 42 tane de asist katkısı sağladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ise Galatasaray ile 3'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, 1 de Super Kupa maçına çıktı.

Kerem, bu karşılaşmalarda toplam 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.