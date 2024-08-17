Süper Lig’de 2024-2025 sezonun heyecanı sürüyor.

Ligin ikinci hafta mücadelesinde Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor ile Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, hakem Direnç Tonusluoğlu’nun düdük çaldığı maçta Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Konuk ekip sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek yeni sezona 2'de 2 ile başladı.

İLK YARI EŞİTLİKLE SONA ERDİ

Galatasaray, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Kerem'in golünde asisti Mauro Icardi yaptı.

45. dakikada rakibine yanıt veren Konyaspor Oğulcan Ülgün'le skoru 1-1'e eşitledi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

BARIŞ ALPER, GALATASARAY'I ÖNE TAŞIDI

59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında vuruşuyla topu filelere gönderen Barış Alper Yılmaz maçta Galatasaray'ı bir kez daha öne geçirdi.

ICARDI'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Mauro Icardi 76. dakikada topu ağlarla buluştursa da VAR incelemesinin ardından Torreira'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

GALATASARAY PUANINI 6 YAPTI

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yenerek 6 puana ulaştı.

İlk haftayı galibiyetle kapatan Konyaspor ise bu yenilgiyle 3 puanda kaldı.