Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kazanılan bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Sezonun tamamlanmasıyla Galatasaray ile olan 1 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Icardi için taraftar yönetime alınması yönünde baskıda bulunurken, transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

Taraftarın heyecanla beklediği Icardi transferi için günden güne gelişmeler yaşanmaya devam ederken, teknik direktör Okan Buruk katıldığı Spor Gecesi programında Arjantinli yıldız için çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ICARDI İLE VEDALAŞMADIM"

"Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Ailesi var, ortamı var, birçok şey var. Vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici."

"UZUN YILLAR YAŞAMADIĞI MUTLULUĞU YAŞADI"

"Yaşadığın yer, oynadığın stadyum, taraftarın yarattığı ambiyans, dışarıda size olan ilgi çok önemli şeyler. Icardi uzun yıllardır yaşamadığı mutluluğu burada yaşadı belki. Bunu parayla satın alamazsınız. Bu duyguyu yaşamak, hala Türkiye'nin birçok yerinden videolar görüyoruz, çocukların onun şarkısını söylediği, bu etkenlerden biri olacak diye düşünüyorum. Bir de çok mutluydu. Takım içinde mutluydu, antrenmanda mutlu, maçta mutlu. Oyun olarak güçlü bir oyun. Galatasaray güçlü bir oyun oynadı. Bunların hepsi bence çok önemli etkenler."

"GELEN TEKLİFİ BİLMİYORUZ"

"Ailesi de burada mutluydu. Yaşantı olarak, ilgi olarak sıkıntı yok. Belki bu paranın önüne geçebilir ama aradaki farklar ne olacak onu bilmiyoruz. Normal şartlarda Paris'ten alacağı maaşla, Galatasaray'dan alabileceği maaşlar birbirine yakın olabilirdi. Ama şu andaki Suudi Arabistan gerçeği ile birlikte ne kadar teklif geldi net olarak bilmiyoruz."

ARABİSTAN'A GİDECEK Mİ?

ARABİSTAN'A GİDECEK Mİ?

"20-25'lerin doğru olduğunu biliyoruz. Ama son çıkan şeylerin ne ölçüde doğru olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir ilgi var. O ilgiyi de çekebilecek kalitede, yetenekte çok önemli bir oyuncu. Çok fazla asist de yaptı. Mauro önceki takımlarda ceza sahasında olan bir oyuncuydu. Burada gezmeye de başladı. Kendi oyun anlayışını da bir tık yukarıya götürdü. Saha içinde de doğru yönlendirdi arkadaşlarını. Saha içi liderliği de iyi olan bir oyuncu. Ego çok az, arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan, takım oyuncusu. O tür figürlerde bunu az da yaşayabilirsiniz."

"25'İNDE ICARDI SAHADA OLABİLİR"

"25'inde Icardi'yi sahada görme ihtimalimiz var. Ümidimiz o. Kulüp elinden geleni yapıyor. Sonuçta oyuncunun kendisi ve kulübü de var. Galatasaray elinden geleni yaptığını görüyoruz. Bu da inşallah kısa bir zamanda sonuçlanır. Ümidimiz ilk maça yetiştirmek. İlk maç olmaz, ikinci maç olur. Daha sonraki tur olur, bunların hepsi seçeneklerden. Tek başına bizim elimizde olan bir şey değil. Kulüp elinden gelenin fazlasını yapıyor. Mauro ile konuşmadık daha."

"ERDEN TİMUR LONDRA'DA"

"Onu ihtimal olarak çok fazla düşünmek istemesek de plan devam ediyor. Oraya birini almak zorundasınız. Bununla ilgili de hazırlığımız var. Beklememiz gerekebilir. Ama belki en azından bir forvet içeriye katarsak, ondan sonraki bölümde hem Icardi'yi hem bir sonrası için karar veririz. Geçen sene lige başladığımızda 3 tane forvet oyuncumuz vardı. Belki yine 3 forvetle başlaycağız. Bu sürece, seçeneklere kalmış bir şey. Bir kere işin üstündeyiz. Erden Bey Londra'da, net bir şekilde çalışıyoruz. Biz burada çalışıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Her mevkiylem ilgili hazırlık yapıyoruz."