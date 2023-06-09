2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da artık gözler transfere çevrildi. Geçen sezon başında Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Juan Mata, Dries Mertens ve Mauro Icardi gibi yıldızları kadrosuna katan Cim Bom devre arasında da şova devam etmişti. İtalyanlar'ın altın çocuğu, 30 milyon Euro'ya Bournemouth'u reddeden Nicolo Zaniolo'ya imza attıran, yıllardır dört büyüklerin renklerine bağlamaya çalıştığı Kaan Ayhan'la da takımı güçlendiren Cim Bom camiada beklentiyi artırmıştı.

Tüm planlar Şampiyonlar Ligi üzerine

Ankaragücü karşısında şampiyonluğu garantileyen, gala gecesinde Fenerbahçe derbisinde 3-0'la şov yapan ve ardından Nef Stadyumu'nda dolu tribünler önünde coşkulu bir kutlama gerçekleştiren Galatasaray'da tüm planlar Şampiyonlar Ligi üzerine yapılıyor. Daha devre arasında yeni sezonun planlamasına başlayan Aslan'da kutlamalarda dahi operasyon ve müjdeler devam etti.

'Seneye de seni görmek istiyoruz'

Başkan Dursun Özbek, geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için, "Bizimle kalmasını istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız' derken, Arjantinli süperstara da tam o esnada, "Seneye de seni bu kutlamalarda görmek istiyoruz" sözleriyle isteklerini yineledi.

Galatasaray, Uğurcan Çakırla anlaştı İşte evet dediği rakam...

'Avrupa'da kupa istiyoruz'

Başkanvekili Erden Timur da coşku esnasında verdiği röportajda, "Galatasaray şampiyonluk derken Avrupa Kupaları'ndan bahseder. Seneye Avrupa'da kupa istiyoruz. Bu kadro oralar için yetersiz olabilir. Transfer için, kadroyu güçlendirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Kırmızılı camia hem Dursun Özbek hem de Erden Timur'un açıklamaları sonrasında umutlandı.

Galatasaray, Uğurcan Çakırla anlaştı İşte evet dediği rakam...

Süperstarlarla görüşüyorlar

Bu müjdeler sonrasında transfer gündemi de dikkat çekerken, Galatasaray süperstarlarla görüşmelere devam ediyor. Liverpool'dan Naby Keita ve Roberto Firmino, Chelsea'dan Hakim Ziyech ile Christian Pulusic, PSG'den Renato Sanches ve Georginio Wijnaldum, Inter'den Stefan de Vrij, Juventus'tan da Leandro Paredes'le temas halinde olan Sarı-Kırmızılı ekip rotayı bir anda Süper Lig'e çevirdi.

Avrupa'dan eskisi kadar talibi yok

Fernando Muslera'nın gelecek hafta 37 yaşına girecek olması ve yeni sezonda da ligde 8+3 yabancı kuralının devam edecek olması sonrasında kaleye güvenilir bir yerli isim almayı hedefleyen Aslan'da Uğurcan Çakır ismi gündeme geldi. Geçen sezon Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan ve performansıyla Avrupa devlerinin radarında olan milli file bekçisi bu sezon beklentilerin altında kaldı. Piyasa değeri düşen ve Avrupa'dan eskisi kadar talibi olmayan 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray devreye girdi.

Galatasaray, Uğurcan Çakırla anlaştı İşte evet dediği rakam...

'Trabzonspor'un menfaatleri de çok önemli'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan her ne kadar, 'Trabzonspor'un kaptanını satmam' dese de Uğurcan'ın kariyeri ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cim Bom'un ilgisine sıcak baktığı kaydedildi. Sarı-Kırmızılı ekip, temas kurduğu Uğurcan'la anlaşmaya vardı. Senelik 30-35 milyon TL bandında bir rakama yeşil ışık yakan tecrübeli eldiven, "Trabzonspor'un da menfaatleri çok önemli. Onlarla da anlaşmanız gerekecek" dediği öğrenildi.

Galatasaray, Uğurcan Çakırla anlaştı İşte evet dediği rakam...

Takasta sürpriz isim...

Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'un hedefi bu transferi 5-6 milyon Euro bonservise ya da Mostafa Mohamed başta olmak üzere bir miktar para+takas formülüyle bitirmek. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.