“Galatasaray Türkiye’nin En Büyük Takımı”

İstanbul’a özel uçakla iniş yapan Singo, Galatasaray TV’ye yaptığı ilk açıklamada:

“Burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük takımı. Büyük işler başaracağımıza inanıyorum.” dedi.

Resmi Görüşmeler KAP’a Bildirildi

Kulüpten yapılan açıklamada:

“Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Anlaşma Şartları Belli Oldu

Fabrizio Romano’nun haberine göre:

Galatasaray, Singo için 5 milyon euro ödeyecek.

Monaco’ya sonraki satıştan yüzde 10 pay verilecek.

30 milyon euro bonservis bedeli + 5 milyon euro bonus maddeleri anlaşmada yer alıyor.

Wilfried Singo Kimdir?

Futbola ülkesinde başlayan Singo, Ocak 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu.

İtalyan temsilcisinde 2023 yazına kadar kalan başarılı futbolcu, Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

Monaco'da iki sezonda 60 resmi maça çıkan Singo, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen Singo, savunmanın farklı bölgelerinde oynamasıyla dikkati çekiyor.