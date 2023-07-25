Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023/24 sezonunu Şampiyonlar Ligi arenasında açtı.
Hareketli bir transfer dönemi geçiren, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'nun ardından 4. imzayı Wilfried Zaha'ya attıran sarı- kırmızılılar, Devler Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.
Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaştı.
Galatasaray 1-0 geriye düşmesine rağmen Abdülkerim Bardakçı ve Halil Dervişoğlu'nun attığı gollerle 2-1 öne geçmeyi başardı.
Sarı-kırmızılı ekip 90+1'de kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.