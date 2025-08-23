Geleceği Belirsiz Hale Geldi

Galatasaray’da yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Transfer gündeminin en sıcak isimlerinden olan genç oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Antrenmana Katılmadı

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’ın son antrenmanında yer almadı. Bu gelişme sonrası futbolcunun Kayserispor deplasmanında forma giymeyeceği öğrenildi.

Yönetim ve Menajer Açıklamaları

Barış Alper Yılmaz hakkında kısa süre önce hem menajerinin hem de Başkan Dursun Özbek’in yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu. Oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, transfer ihtimali giderek güçleniyor.

Taraftar Merakla Bekliyor

Galatasaraylı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz’ın takımda kalıp kalmayacağını merakla beklerken, önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.