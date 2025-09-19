Erken Gol Umut Verdi, Savunma Direnci Yetmedi

Frankfurt Arena’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti. Ancak bu avantaj uzun sürmedi. Ev sahibi ekip, özellikle ilk yarının ortalarından itibaren oyunun kontrolünü ele geçirerek arka arkaya bulduğu gollerle Galatasaray savunmasını zor durumda bıraktı.

İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Alman temsilcisi, ikinci devrede tempoyu artırarak farkı açtı ve karşılaşmayı 5-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Savunma Hataları ve Fiziksel Fark Belirleyici Oldu

Galatasaray'ın mağlubiyetinde bireysel savunma hataları, kademe eksiklikleri ve rakibin yüksek fizik gücü etkili oldu. Sarı kırmızılı takım zaman zaman topa sahip olmaya çalışsa da Frankfurt’un yüksek tempolu presi ve hızlı hücumları karşısında yetersiz kaldı.

Galatasaray Teknik Heyeti: “Ders Çıkaracağız”

Maç sonrasında konuşan teknik heyet, alınan mağlubiyetin ağır olduğunu kabul ederek, “Bu seviyede yapılmaması gereken basit hatalar yaptık. Ancak bu mağlubiyet bize önemli dersler verecek. Gruptaki hedefimiz hâlâ geçerli” ifadelerini kullandı.

Grup Zor Başladı Ama Umut Bitmedi

Bu skorla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yapmış oldu. Ancak grup aşamasında önünde oynayacağı beş maç daha bulunuyor. Teknik ekip ve futbolcuların özellikle savunma organizasyonu ve fiziksel dayanıklılık konularında hızlıca toparlanması bekleniyor.