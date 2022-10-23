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Galatasaray Kulübü'nden paylaşımda "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri kullanıldı.

"Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!"

Galatasaray cephesi, hakem Ali Palabıkyk'ın bu kartına itiraz etti ama sonuç değişmedi. Kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart kararına gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü.

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