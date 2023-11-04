Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisine devam etti.

Bu sezon adeta Galatasaray'ın jokeri olan Kaan Ayhan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kazandığımız için mutluyuz"

28 yaşındaki milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

Kazandık, bu en önemli şey. Galibiyetin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe rakibimiz. Onlar da yüksek tempoda devam ediyorlar. Beraberliğe oynamak gibi bir şey yok bizim için. Kazandığımız için mutluyuz. Oynadığımız oyundan da mutluyuz aslında. Çok basit bir gol yediğimizi düşünüyorum. Olabilir, yine de duran toptan ama mümkün olduğu kadar az şans vermek istiyoruz rakibe. Lucas Torreira ile gittikçe daha iyi anlaşıyoruz. Onun geçen sezondan kalma o pozisyonda bir oyun stili var. Ben de ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Hepimiz mutluyuz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah üzerine koyarak böyle galibiyetlerle devam eder.