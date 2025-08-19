“Şampiyonluk Yarışına Trabzonspor ve Beşiktaş da Dahil Olacak”

Buruk, son üç sezondur Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabete dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Son 3 sezon Galatasaray-Fenerbahçe rekabetiyle geçti. Geçen sezon 11 puan farkla şampiyon olduk. Ondan önce 102-99 bitmişti. Bu sezon Trabzonspor ve Beşiktaş da şampiyonluk yarışına dahil olabilir. Güçlü başladılar.”

Avrupa Yorumu: “Daha İyi Olacağız”

Avrupa arenasında yaşadıkları şanssızlıklara da değinen Buruk, özellikle Şampiyonlar Ligi hedeflerini vurguladı:

“Avrupa’da daha iyi bir Galatasaray olacak. Manchester United, Bayern Münih gibi güçlü rakiplere karşı daha iyi oynadık. İlk hedef, ilk 24 içine girip son 32’ye kalmak. Hiçbir takım için garanti yok.”

Kaleci Transferi Açıklaması: “6-7 Kişilik Liste Var”

En çok merak edilen konulardan biri olan kaleci transferi hakkında da net konuşan Buruk, doğrudan isim verdi:

“6-7 kişilik kaleci listemiz var. Lammens de bu listede. Avrupa listemizi 2 Eylül’de vereceğiz ve o zamana kadar bu işi çözeceğiz. Günay Güvenç bizim için önemli bir isim. Kalecide kriz yok, en doğru adımı atacağız. Transfer baskısı bize fayda getirmiyor.”

Buruk ayrıca, Ederson ve Donnarumma gibi isimlerin gündemde olduğunu ancak bu transferlerin ticari boyutunun kulüp yönetimine bağlı olduğunu söyledi.

“Oyuncu Satışları da Büyük Başarı”

Teknik direktör, Galatasaray’ın yaptığı en büyük işlerden birinin oyuncu satışları olduğunu belirterek, “Kimse bunu konuşmuyor. Gelirlerimiz yükseldi, Avrupa’nın büyük kulüplerine yaklaştık.” ifadelerini kullandı.