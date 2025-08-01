Yedek Kaldı, Kritik Hatalar Yapmıştı

Teknik Direktör Okan Buruk, performansı yetersiz bulunan Cuesta’yı zaman zaman kadroya dahil etmedi. Özellikle yaptığı kritik hatalarla taraftarın da tepkisini çeken genç savunmacı için ayrılık kapısı aralandı.

Galatasaray’a Transferde Müjdeli Haber

Galatasaray yönetimi, Cuesta için kulüp arayışına başlamıştı. Bu süreçte Sevilla’nın oyuncuya talip olması, sarı-kırmızılılara moral verdi. İspanyol ekibinin, Cuesta için kiralama teklifi hazırlığında olduğu öğrenildi.

Satış Öncelik, Kiralama Masada

Galatasaray, öncelikli olarak oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmayı hedefliyor. Ancak Sevilla’nın teklifinin kiralık formüle dayalı olması halinde, tarafların masaya oturarak bir orta yol araması bekleniyor.

Cuesta’nın Galatasaray Karnesi

Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı forma ile beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Zaman zaman ilk 11’e girse de, istikrarsız performansı nedeniyle defansta güven vermedi.