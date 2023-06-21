Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 18-19 Temmuz'da oynanan maçların ardından ise eşleşmeyi kazanan takım, Galatasaray'ın rakibi olacak. Peki Zalgiris Vilnius nerenin, hangi ülkenin takımı?

Zalgiris Vilnius hangi ülkenin takımı?

FK Zalgiris Vilnius, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan A lyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. FK Zalgiris Vilnius, Litvanya A Iyga'da yer alan bir kulüptür. Kulüp, 1947 yılında Dinamo Vilnius ismiyle kurulurken, 2009 yılında VMFD Zalgiris, 2015 yılında ise FK Zalgiris adını almıştır. 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılma başarısı göstermiştir. Bu başarı sayesinde UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı olmuştur.

Zalgiris Vilnius güncel kadrosu

Edvinas Gertmonas

Tomislav Duka

Gaudentas Ralys

Mario Pavelic

Joël Bopesu

Petar Mamić

Nicolás Gorobsov

Saulius Mikoliūnas

Matas Vareika

Ovidijus Verbickas

Oliver Buff

Marko Milićković

Yukiyoshi Karashima

Paulius Golubickas

Billal Sebaihi

Leonardo Vaca

Donatas Kazlauskas

Gustas Jarusevičius

Zalgiris Vilnius teknik direktörü kim?

Zalgiris Vilnius çalıştırıcısı Vladimiras Čerurinas.