Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Sarı-kırmızılılar kura çekimine 4. torbadan katıldı ve birbirinden zorlu rakiplerle eşleşti. İşte Galatasaray’ın Devler Ligi’nde karşılaşacağı takımlar:

Liverpool (İç saha)

Manchester City (Deplasman)

Eintracht Frankfurt (Deplasman)

Atletico Madrid (İç saha)

Bodo/Glimt (İç saha)

Ajax (Deplasman)

Union Saint-Gilloise (İç saha)

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü

İlk maç: Galatasaray – Liverpool (İstanbul)

2. maç: Manchester City – Galatasaray (Manchester)

3. maç: Eintracht Frankfurt – Galatasaray (Frankfurt)

4. maç: Galatasaray – Atletico Madrid (İstanbul)

5. maç: Galatasaray – Bodo/Glimt (İstanbul)

6. maç: Ajax – Galatasaray (Amsterdam)

7. maç: Monaco – Galatasaray (Monako)

8. maç: Galatasaray – Union SG (İstanbul)

Cim Bom’u Zorlu Bir Grup Bekliyor

Galatasaray, Liverpool ve Manchester City gibi Avrupa devleriyle karşı karşıya gelirken, aynı zamanda Atletico Madrid, Ajax ve Monaco gibi güçlü rakiplerle de mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, iç sahada Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarının desteğiyle kritik maçlara çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni format gereği her takım toplamda 8 maç oynayacak. Galatasaray bu karşılaşmaların 4’ünü iç sahada, 4’ünü deplasmanda yapacak.