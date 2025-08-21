Galatasaray, 2025/26 Sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde

Trendyol Süper Lig’i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya doğrudan lig aşamasından katılacak.

Kura Çekimi ve Fikstür Tarihi

Galatasaray’ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü yapılacak. UEFA, turnuvanın maç fikstürünü ise 29 Ağustos Cuma günü açıklayacak.

Yeni Format: 36 Takımlı Lig Aşaması

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında 36 takım mücadele edecek. Galatasaray, dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak. Her torbadan bir takımı RAMS Park’ta, diğerini ise deplasmanda ağırlayacak.

Direkt Katılım Hakkı Kazanan Takımlar

Play-off’lar öncesinde Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde eden 29 takım şöyle:
Galatasaray, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag, Olympiacos.

Play-Off Maçları 27 Ağustos’ta Bitecek

Kalan 7 takım ise play-off turunun tamamlanacağı 27 Ağustos 2025 tarihinde belli olacak. Böylece Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 36 takım netleşmiş olacak.

Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

Final Budapeşte’de Oynanacak

2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, 67.215 kişi kapasiteli Puskas Arena’da oynanacak.