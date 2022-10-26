Hakem Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararların, Galatasaraylı futbolcular üzerinde de etkisi çok büyüktü.

Özellikle soyunma odasında yabancı oyuncuların ciddi şekilde isyan ettiği öğrenildi.

"3 puan kazandırmayacaklar"

Başta Icardi ve Mertens gibi yıldızların, "Hakemlerin bize karşı neden böyle bir tavrı var? Ne yaparsak yapalım bize maç kazandırmayacaklar gibi davranıyorlar." sözleriyle tepkilerini dile getirdikleri öğrenildi.

Muslera da isyan etti

Maç içerisinde sık sık Palabıyık'la tartışma yaşayan Kaptan Fernando Muslera da bir yandan isyan bayrağı açarken, diğer taraftan soyunma odasında takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan sosyal medyada da birçok futbolcunun hakem yönetimine isyan ettiği görüldü.