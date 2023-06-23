FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasının başındaki ismin sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017 yılında teslim ettiği SD kartların tamamının Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çözülerek deşifre edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. 2000 ile 2016 yılları arasında Emniyet Teşkilatı'ndan görev yapan 320 bin polisin fişlenerek hepsinin hakkında örgüt üyesi olup olmadığı ve özel notların tutulduğu arşivden polislerle evlendirilmek istenen örgüt üyesi 6 bin kadının da fotoğrafı çıktı.. 2017 yılında Fetullahçı Terör örgütünün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında üst düzey örgüt yöneticilerinin sekreteryasında görev aldığını belirten bir kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek "Garson" adıyla Tanık Koruma Kanunu prosedürü uygulanarak "gizli tanık" yapılmış, örgüt üyesi o dönem savcılığa bir cep telefonu ile şifresini bilmediği mahrem yapılanma tarafından kullanılan iki ayrı SD kartı teslim etmişti..