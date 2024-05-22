Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünü geleceğe taşımak ve bu alanda bir bilinç oluşturmak amacıyla kurulan Gastro Maraş Mürüvvetin’in Mutfak Akademisi, görkemli bir açılış töreniyle faaliyete geçti. Saray mutfağına dayanan bu eşsiz mutfak hafızasını yeniden canlandırmayı hedefleyen akademi, yerel lezzetlerin korunması ve tanıtılması için önemli bir adım attı.

Açılış törenine, yerel yöneticiler, gastronomi uzmanları, şefler ve çok sayıda davetli katıldı.

Akademinin açılışında Aksu TV’ye özel açıklamalarda bulunan Kültür Turizm ve Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli şu ifadelere yer verdi.

Gastro Maraş Mürüvvetin’in Mutfak Akademisi Kurucularından Mürüvvet Alpaslan Nazlı ise “yerel mutfak kültürünün inceliklerini öğrenmek isteyenler için kapsamlı eğitim programları sunacaklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü.

Geleneksel yemek tariflerinin yanı sıra, modern gastronomi teknikleri ve sunum yöntemleri de öğretilecek. Akademi, ayrıca yerel üreticileri destekleyerek sürdürülebilir tarım ve gıda üretimine de katkıda bulunacak.

Gastro Maraş Mürüvvetin’in Mutfak Akademisi, Kahramanmaraş’ın gastronomi turizmine de önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Akademinin, yerel ve uluslararası düzeyde düzenleyeceği etkinlikler ve festivallerle şehrin mutfak kültürünü geniş kitlelere tanıtması planlanıyor.

Kahramanmaraş’ın mutfak hafızasını canlandırma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla kurulan Gastro Maraş Mürüvvetin’in Mutfak Akademisi, açılışıyla birlikte büyük bir heyecan oluşturdu. . Bu akademi, yerel mutfak kültürünün korunması ve tanıtılması için önemli bir merkez olacak ve Kahramanmaraş mutfağını daha geniş kitlelere ulaştıracak.