Kahramanmaraş’ta gastronomi alanında yürütülen çalışmalar, kentin zengin mutfak kültürünü geleceğe taşıma hedefiyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda Gastromaraş Mürüvvetin Mutfağı Akademisi’nde düzenlenen workshop, farklı kesimlerden katılımcıları bir araya getirdi.

Akademinin kurucu ortaklarından Mürüvvet Alparslan, gerçekleştirilen çalışmaların temel amacının Kahramanmaraş’ın mutfak hafızasını oluşturmak olduğunu belirtti. Gastronominin yalnızca yemek yapmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Alparslan, bu alanın kültürel birikimi ve geçmişten gelen değerleri yaşatma noktasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Etkinliğe katılan davetliler ise workshop’un geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurduğunu dile getirdi. Bu tür projelerin özellikle eğitim kurumlarında daha fazla yer bulması gerektiğine dikkat çeken katılımcılar, gastronominin genç kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Akademisyenler de gastronominin yalnızca bir mutfak pratiği olmadığını, aynı zamanda kültürel, duygusal ve ekonomik boyutları bulunan çok yönlü bir alan olduğunu ifade etti. Yapılan çalışmaların şehir kimliğine katkı sunduğunu belirten uzmanlar, bu tür etkinliklerin artmasının önemine değindi.

Workshop kapsamında katılımcılar, sadece yemek yapmayı değil, aynı zamanda bu sürecin kültürel ve duygusal boyutlarını da deneyimleme fırsatı buldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlik, gastronominin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.