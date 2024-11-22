Cenaze Abdulhamidhan Camii'nde Kılınacak Cuma Namazının Ardından Defnedilecek Merhume Elife Evran'ın cenazesi, bugün Kahramanmaraş Abdulhamidhan Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda ebediyete uğurlanacak. Aile dostları, meslektaşlar ve sevenleri, cenaze törenine katılarak Bilal Evran ve ailesine destek olacak. Taziye Kabulü Mahmut Bapuçcu Taziye Evi'nde Merhume Elife Evran için taziye kabulü, bugün Mahmut Bapuçcu Taziye Evi'nde (Müzdelife Camii'nin altında) gerçekleştirilecek. Gazeteci Bilal Evran'ı bu acılı gününde yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenleri, taziye evinde bir araya gelecek. Gazetecilik Camiasının Başsağlığı Mesajları Gazeteci Bilal Evran'ın annesini kaybetmesi, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere basın camiasında derin bir üzüntüye neden

Taziye Kabulü Mahmut Bapuçcu Taziye Evi'nde

Merhume Elife Evran için taziye kabulü, bugün Mahmut Bapuçcu Taziye Evi'nde (Müzdelife Camii'nin altında) gerçekleştirilecek. Gazeteci Bilal Evran'ı bu acılı gününde yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenleri, taziye evinde bir araya gelecek.

Gazetecilik Camiasının Başsağlığı Mesajları

Gazeteci Bilal Evran'ın annesini kaybetmesi, Kahramanmaraş Gazeteciler

Cemiyeti başta olmak üzere basın camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Cemiyet üyeleri ve Evran'ın meslektaşları, başsağlığı mesajları yayımlayarak acısını paylaştı.

Gazeteci Bilal Evran ve ailesine başsağlığı diler, merhume Elife Evran'a

Allah'tan rahmet diliyoruz. mekanı cennet olsun