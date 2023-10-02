Gazeteciler mesleklerini engellere takılmadan devam ettirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeşil pasaport talebinde bulundular.

Yeşil Pasaport talebini içeren dosyada, son yıllarda artan vize engeli nedeniyle habercilerin dış ülkelerdeki gelişmeleri yerinde takip etmekte zorlandıkları vurgulandı. Kamu görevlilerinin belirli dereceden itibaren Yeşil Pasaport alma hakkı kazandığına değinilen dosyada, basın-medya sektöründe belirli kriterleri taşıyan habercilerin yurtdışında görev yapmalarının kolaylaştırılması isteniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan “ tüm sorunlarımızı çözen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere destek olacağına inanıyoruz. Hürmetlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dosyada imzası bulunan gazetecilerin açıklamaları da şu şekilde:

Oral Çalışlar: İşin aslı Türkiye'nin AB üyesi olmasıdır. Üye olsak bu sorun çözülecek. Olamıyorsak bizim devlet memurlarının kullandığı haklardan yararlanmamız gerekiyor. Biz gazeteciler vize konusunda sıkıntılar yaşıyoruz.

Hande Fırat: Yeşil pasaporta mutlaka ihtiyacımız var. Bu konuda en çok sıkıntı çeken bizleriz. Biz gazeteciler vize almakta yaşadığımız sıkıntılardan dolayı haber yapmakta zorlanıyoruz.

Sinan Burhan: Yeşil pasaport gazeteciler için çok önemli. Bir savaş çıktığı zaman, diplomatik krizler olunca vize konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Yeşil pasaportun devlet memurları gibi gazetecilere de verilmesi gerekir.

Zafer Şahin: Türkiye'de belki de Yeşil pasaportu en çok kullanacak meslek grubu gazeteciler. Bu yüzden gazetecilerin vize konusunda yaşadıkları sorunların giderilmesi için Yeşil pasaportun gazetecilere de verilmesi için destek bekliyoruz.

Mehmet Acet: Türkiye'de meslektaşlarımız artık çok sık yurt dışına çıkıyor. Bu bir ihtiyaç haline geldi. Belli kriterler dahilinde yeşil pasaport konusunda yetkililerden, ilgililerden destek bekliyoruz.

Melik Yiğitel: Bu bir temel ihtiyaç, eğer vize serbestisi olsaydı başvurmazdık. Avukat arkadaşlar kusura bakmasın ama en çok bizim arkadaşlarımız yurt dışına çıkıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım.