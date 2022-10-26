Bu kapsamda Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Down Sendromu Derneği iş birliğinde, Gazi Ortaokulunda 46+1 Destek Eğitim Sınıfı, Halil Gürsoy tarafından babası Ali Gürsoy adına yaptırıldı ve açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ve gönüllüler katıldı.

Açılışın ardından konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, “Evlatlarımız için sınıflarımızın sayısını arttıracağız” dedi.