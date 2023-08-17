Şahin ben hem işverenle hem işçi ile görüştüm, işverene kimseyi işten çıkarmayacaksın dedim işçilerede işlerinize geri dönün istediğiniz ücreti alacaksınız dedim. İki tarafla anlaşma sağladım. Ama bu bazı basın yayın organlarına yanlış yansıtıldı” dedi

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin geleneksel hale getirdiği Anadolu Sohbetleri Programına Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin konuk oldu. Şahin, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’a teşekkür etti.

“Yeni Bir Şehir Kuruyoruz”

Depremin ardından hızla iyileştirme çalışmalarına başladıklarını anlatan Şahin, Gaziantep’te yeni bir şehir kuruluyor bir sene içinde şehrimiz toparlanacak. Bu iyileşme sürecimiz 10 yıl sürecek. Esnaflarımızın ticarethanelerini iyileştirmek için çalışmalar hızla devam ediyoruz” dedi.

Gaziantepte Çatışma Ortamı Vardı, Uzlaşma Sağladım

Şahin, bazı basın yayın organlarında grev haberlerinin yanlış yansıtıldığını da kaydederek “ Ben hem işverenle görüştüm, işverene kimseyi işten çıkarmayacaksın dedim, İşçilere de işlerinize geri dönün istediğiniz ücreti alacaksınız dedim, iki tarafla anlaşma sağladım” dedi. Şahin şehirde adeta bir çatışma ortamının çıktığını ve bunu konuşarak çözdüklerini belirterek işveren de işçilerde benim sözüme güvenir ne dediysem yapacağımı bilir. Bu sayede bu çatışma ortamı sona ermiştir” dedi..