GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Batman Petrolspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladıkları antrenmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.