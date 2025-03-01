GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü konuk edeceği ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarının ardından şut çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA