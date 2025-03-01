GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü konuk edeceği ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 26. haftanın fikstürü Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 26. haftanın fikstürü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarının ardından şut çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA