GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Yenilenme koşularıyla başlayan antrenman, aktivasyon hareketleriyle devam etti ve top sürme çalışmalarıyla son buldu.

Bir süredir sakatlığından dolayı tedavisi devam eden Godfrey Bitok, takımdan ayrı olarak özel program eşliğinde çalışmaları sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.