Üst üste 3, toplamda 25. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezonda da mutlu sona ulaşarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Geçen sezonu 14. sırada tamamlayan Gaziantep FK ise yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.688Da612235Dbc5F906348Ae

Galatasaray - Lazio Maçı Canlı İzle! Galatasaray Lazio Hazırlık Maçı Şifresiz İzle!
Galatasaray - Lazio Maçı Canlı İzle! Galatasaray Lazio Hazırlık Maçı Şifresiz İzle!
İçeriği Görüntüle

Gaziantep FK – Galatasaray Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK: Mustafa, Arda, Bacuna, Kozlowski, Abena, Sorescu, Boateng, M’Bakata, Kulasin, Maxim, Kevin Rodrigues
Galatasaray: Günay, Sallai, Abdulkerim, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper

Stat: Gaziantep Stadı
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 21.30
Yayın: BeIN Sports 1

Thumbs B C 368E949810745772Cd5Cae4E4Fb6Aa99

Leroy Sane İlk Resmi Maçına Çıkıyor

Galatasaray’ın Bayern Münih’ten transfer ettiği yıldız futbolcu Leroy Sane, teknik2 direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi maçına çıkacak. Geçen sezon Bundesliga’da 11 gol atan Sane, kariyerinin en golcü dönemini geçirmişti.