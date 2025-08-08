Üst üste 3, toplamda 25. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezonda da mutlu sona ulaşarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Geçen sezonu 14. sırada tamamlayan Gaziantep FK ise yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Gaziantep FK – Galatasaray Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK: Mustafa, Arda, Bacuna, Kozlowski, Abena, Sorescu, Boateng, M’Bakata, Kulasin, Maxim, Kevin Rodrigues

Galatasaray: Günay, Sallai, Abdulkerim, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper

Stat: Gaziantep Stadı

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 21.30

Yayın: BeIN Sports 1

Leroy Sane İlk Resmi Maçına Çıkıyor

Galatasaray’ın Bayern Münih’ten transfer ettiği yıldız futbolcu Leroy Sane, teknik2 direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi maçına çıkacak. Geçen sezon Bundesliga’da 11 gol atan Sane, kariyerinin en golcü dönemini geçirmişti.