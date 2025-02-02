GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken maçın son taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: aa