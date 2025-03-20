GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan idman yenileme koşularıyla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski katılmadı.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA