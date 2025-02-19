GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: aa