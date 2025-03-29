GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olan Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligin 26. haftasında taraftarı önünde ikas Eyüpspor'u 3-1, 27. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1, 28. haftada evinde Bellona Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep ekibi, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

Ligde 38 puan toplayan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 36 kez havalandırırken, aynı sayıda gol yedi.







- Ndiaye cezalı duruma düştü

Gaziantep ekibinde sarı kart sınırında bulunan ve Konyaspor karşısında aynı durumu yaşayan Ndiaye, cezası nedeniyle 30. haftada oynanacak Göztepe maçında forma şansı bulamayacak.

Bu müsabakada sarı kart gören Okereke ise kart sınırına geldi.







- Deplasmanda yüzü gülmüyor

Deplasman karnesi kötü olan kırmızı-siyahlılar, ligde çıktığı 13 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından 3'er puana ulaşabildi.

Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa deplasmanlarından beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, diğer 9 maçında mağlup olurken, bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı ve kalesinde 29 gol gördü.