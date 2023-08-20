Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 23 Nisan Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin acil servisine gelen aile, çocuğunu yüksek ateş şikayetiyle muayene ettirmek istedi.

20 kişi doktora saldırdı

Bu sırada aile üyeleri ve acil servis doktoru Asadullah Begoğlu arasında tartışma başladı.

Tartışmanın ardından aile üyeleri ve hastaneye gelen 20 yakını, doktor Begoğlu'na saldırdı.

Doktor tedavi altında

Kemer ve demir çubukla darbedilen Begoğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı.

Yaralanan Sağlık ve Yunus ayakta tedavi edilirken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan doktor Begoğlu ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri darbettiler

Aile üyeleri gözaltında

Polis ekipleri olayla ilgili kavgaya karışan aile üyelerini gözaltına aldı, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan doktorun darbedilmesi hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin doktor Begoğlu'nu aralarına alarak darbetmesi yer alıyor.

Hastanenin gece müdürü Sağlık, gazetecilere, yüksek ateş şikayetiyle başvuran hastanın yüksek ateş nedeniyle damar yolunun açılmadığını söyledi.

Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri darbettiler

"Doktorum şu anda yoğun bakımda, başında yaklaşık 15 tane dikiş var"

Darp edilen doktor hakkında bilgi veren Gece Müdürü Ahmet Sefa şöyle konuştu:

"Saat gece 11 sıralarında hastanemize başvuran çocuk hasta yüksek ateş şikayetiyle başvurdu. Yüksek ateşten dolayı damar yolu açılamamıştı. Açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi, hastane içerisinde arbede çıkardı. Biz bunun üzerine güvenlik arkadaşlarımızla birlikte hasta yakınlarını sakinleştirip dışarıya çıkardık. Hastanın müdahalesini yapmaya devam ediyorduk. O sırada çocuğun babası birkaç kişiyi arayıp yaklaşık 3-4 araba dolusu adam çağırmış. Onunla beraber dışarıya çıktığımızda bize ağır hakaretler, küfürler ederek saldırdılar. Doktorum şu anda yoğun bakımda başında yaklaşık 15 tane dikiş var. Beyin travması şikayetiyle Üniversite hastanesine götürdük. Üniversite hastanesi tekrar yoğun bakım gerektiğinden dolayı sevkine karar verdi. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için ne gerekiyorsa onun yapılması lazım"