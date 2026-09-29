Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 70 No'lu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. ile arkadaşı olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Mehmet Ali B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., yanında taşıdığı bıçakla Mehmet Ali B.'ye saldırdı. Talihsiz genç, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

Şehir Hastanesi'nde Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede acil ameliyata alınan 18 yaşındaki genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Suç Aleti Bıçakla Yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Ö.Ş.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.