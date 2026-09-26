Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Uyuşturucu satıcılarının ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen teknik ve fiziki takiplar neticesinde dev bir sevkiyat engellendi.

Narkotik Ekiplerinden Adrese Nokta Baskın

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde zehir ticareti yapıldığı belirlenen bir ikameti yakın takibe aldı.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, adrese düzenledikleri eş zamanlı baskında arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı aramalarda tam 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilerek el konuldu.

3 Şüpheli Gözaltında: Emniyetteki İşlemleri Sürüyor

Operasyon kapsamında uyuşturucu haplarla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade ve adli işlemlerinin devam ettiği, süreç sonunda adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Emniyet birimleri, uyuşturucu ile mücadelenin kent genelinde kararlılıkla süreceğini vurguladı.