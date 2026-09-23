Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlk belirlemelere göre fren sisteminde arıza meydana gelen kamyonet, Nurdağı Kavşağı mevkisinde karşı yönde seyreden araçlara, ardından aynı istikametteki araçlara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Osmaniye ve Gaziantep istikametlerinde ulaşım, ekiplerce tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA