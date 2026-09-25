Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran iğne skandalında yargı süreci tamamlandı. Yoğun bakımda yatan hasta ile sağlık personeli arasında yaşanan tartışmanın ardından gelen ölümle ilgili davada mahkeme, emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Aslı Ersoy ile Mustafa Çelik katılmadı. Duruşma salonunda taraf avukatları ile hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal'ın acılı yakınları hazır bulundu.

Sanık Avukatları Beraat İstedi, Savcı Ceza Talep Etti

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin olayda herhangi bir kasıt veya kusurunun bulunmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Duruşma savcısı ise dosyadaki deliller doğrultusunda sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını mütalaa etti.

Mahkemeden Emsal Karar: Müebbet ve 25 Yıl Hapis!

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların eylemini "olası kastla öldürme" kapsamında değerlendirdi. Heyet, sanık hemşire Aslı Ersoy'a müebbet hapis, diğer sanık Mustafa Çelik'e ise 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Öte yandan, duruşmaya katılmayan ve tutuksuz yargılanan iki sanık hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Trafik Kazasından Sağ Kurtulmuştu

Kan donduran olay, yaklaşık 3 yıl önce meydana geldi. Geçirdiği trafik kazası sonrası özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Abdurrezzak Baysal ile görevli hemşire Aslı Ersoy ve hemşir Mustafa Çelik arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

İddiaya göre; tartışmanın ardından sağlık çalışanları, başka bir hastaya ait olan ve kas gevşetici olduğu belirtilen ilacı Baysal’a enjekte etti. Yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Baysal'ın şüpheli ölümü üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, sanıkların ağır cezalar almasıyla son buldu.