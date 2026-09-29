Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracıyla drift atarak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, plakasız drift atan aracı tespit etti. Sürücüye 186 bin lira cezai işlem uygunladı, araca 30 gün süreyle el konuldu.

Ekipler, aynı konuyla ilgili düğün konvoyunda yolu kapattıkları tespit edilen 4 sürücüye 90'ar bin lira cezai işlem uygulayarak araçlarına 60 gün süreyle el koydu.

Ayrıca düğün konvoyunun arkasındaki diğer 5 araca da ilgili kanun maddelerince toplam 20 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce 10 sürücüye toplam 566 bin lira ceza yazıldı.