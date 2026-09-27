Kaza, Gaziantep-Osmaniye kara yolu üzerindeki kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.