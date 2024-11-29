Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Nuri Güngör ile onu kurtarmak için eve giren 2 kişi dumandan etkilendi.

Ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güngör'ü kurtarmak için eve giren ve dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Nuri Güngör'ün cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.