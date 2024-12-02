Kültürel değerleri ve gastronomisiyle öne çıkan Gaziantep'te, salgın ve deprem nedeniyle sekteye uğrayan turizm yeniden canlanmaya başladı.Gemlik Basın / BURSA (İGFA) - Gaziantep, Kahramanmaraş bölgesinde turizmi Genç Turizmci ve Gezi Tur Acentesi, Gaziantep Gezginler Kulübü yetkilisi Harun Teke bölgedeki gelişmeleri Tarihçi Gazeteci Yazar Muharrem Değirmen’e değerlendirdi.

Özellikle deprem sonrası havzada yaşananlar ve yeniden ayağa kalkmanın anahtarının turizm başlığını ele aldılar.

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan Gaziantep, 2020 yılında yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle turizmden istediği payı alamadı. Kent turizmi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden de olumsuz etkilendi. Gaziantep’te yaşayan ve bölgede turizmde önemli atılımlara imza atılmasına da katkıda bulunan Genç Turizmci ve Gezi Tur Acentesi, Gaziantep Gezginler Kulübü yetkilisi Harun Teke, sadece Gaziantep’de değil tüm bölgede bir olumsuz etkinin yaşandığının da altını çizdi.

Karadeniz’den Güney’e, Ege’den Mardin, Gaziantep, Diyarbakır gibi birçok tarihi kente çeşitli turistlik etkinlikler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Harun Teke, dışarıdan bu kentlere gezmek için gelen turistlerin yanı sıra bu kentlerde yaşayan vatandaşlarında Nevşehir, İzmir, Mardin, Diyarbakır, Erciyes, Ege, Güney Ege gibi kentlere de düzenledikleri seyahatleri de büyük ölçüde etkilediğini söyledi. Deprem sonrası bölgeye gelen turist sayısında artış hem de deprem bölgesinden diğer illere seyahat programlarının hızlandığına değinen Gezi Tur Acentesi, Gaziantep Gezginler Kulübü yetkilisi Harun Teke; “Yaraların sarılmasıyla turizmde de gözle görülür bir hareketlilik başladı” dedi.

Yeniden canlanan turizmi değerlendiren Teke, "Bizler Gaziantep Gezginler Kulübü Gezi Turu Acentesi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Artık her alanda çok hızlı yol kat edecek bir turizm potansiyeli var. Örneğin Gaziantep başta olmak üzere bölgemizde tarih alanında, milattan önce 8 binlerde Karkamış Antik Kenti'yle başlayan ve bugüne kadar uzanan tarihi serüven var" diye konuştu.