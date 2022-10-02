Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde Yılmazer ailesinin evine silahlı saldırı düzenlendi.

Silah seslerini duyan komşular ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kan gölüne dönen evle karşılaştı.

2 ölü, 3 yaralı

Aile neye uğradığını şaşırırken, saldırıda 30 yaşındaki Cebrail Yılmazer ile 67 yaşındaki annesi Fatma Yılmazer, hayatını kaybetti.

25 yaşındaki gelin Pınar Yılmazer ile çocukları Ayaz ve Irmak Yılmazer ise yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan kuzen yakalandı

Saldırıyla ilgili incelemeye yapan ekipler, saldırganın 43 yaşındaki kuzen Ahmet Yılmazer olduğu tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Yılmazer'i Kartal Mahallesi kırsalındaki boş arazide av tüfeği ile birlikte yakaladı.

Şüpheli tutuklandı

Amcası ile aralarında husumet bulunduğunu belirten Ahmet Yılmazer, sorgusunda saldırıdan pişman olduğunu söyledi.

Yılmazer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Hayatını kaybedenler toprağa verildi

Öte yandan yaşamını yitiren Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer'in cenazeleri, kılınan namazın ardından toprağa verildi.