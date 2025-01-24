Gaziantep'te, iki ayrı dolandırıcılık suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, iki ayrı dolandırıcılık suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: aa