Başkan Cüce Çalışmaları İnceledi Başkan Cüce Çalışmaları İnceledi

Gaziantep'te, iki ayrı dolandırıcılık suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, iki ayrı dolandırıcılık suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: aa