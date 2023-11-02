Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise cep telefonları, otomobiller ve motosiklet ele geçirildi.

Gaziantep'te 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

Jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin organize göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonunda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli şahıstan 5'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Suriye sınır hattından yasa dışı yollardan Türkiye'ye düzensiz göçmenin geçişini organize eden ve daha önce de değişik zamanlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Adli makamların koordinesiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen 7 şüpheli şahıstan 5'i tutuklandı.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 5 adet cep telefonu, 3 adet otomobil ve 1 adet motosiklet ele geçirildi.