Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen yangın haberleri nabızları yükseltiyor.

Ekipler yangın bölgeleriyle tüm hızıyla mücadele vermeye devam ederken Gaziantep'te de korkutan bir olay yaşandı.

Çöplükte yangın çıktı

Şehitkamil ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde bulunan çöplükte yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

"Çıkış nedeni aşırı sıcaklar olabilir"

Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar nedeniyle şehirde panik yaşanırken, ihbar hatları ve medya haber merkezlerine ihbar yağdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, yangının ise aşırı sıcaklar nedeniyle çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.