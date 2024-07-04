Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapıldı.

Olayın Gaziantep Barak Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden kişiler ile sokaktaki bir grup arasında yaşanan tartışma ile başladığı belirtildi.

Olay yerine giden bir komiserin binadan atılan ahşap sandalyenin kafasına çarpması sonucu yaralandığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Açıklamada olaya karışan her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğu, sosyal medyadaki paylaşımların tamamen provokasyon içerdiği ifade edildi.

Bahse konu olayda 6 şüphelinin gözaltına alındığı da açıklandı.