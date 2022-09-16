Birçok bakımdan gençlere geniş eğitim imkânı ve aktivite alanı sunan Gazipaşa Dr. Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezinin açılışında katılım sağlayan AK Parti grup başkanvekili mahir ünal burada açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal açıklamalarında belediyelerin yapmış oldukları gençlik merkezleri sayesinde mahallelerin kalkındığına işaret etti.

Gençlerin destekçisi olduklarını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Ünalonların her türlü imkâna sahip olmasını istediklerinin altını çizdi.

20 yıldır iktidarda olanın millet olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Ünal cumhurbaşkanıyla ilgili konuşanların millete saygısızlık ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından kent protokolünün de katılımıyla gençlik merkezinin açılışı gerçekleştirildi.